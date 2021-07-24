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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الياباني..أسطول سيارات نيسان فئة SUV موديل 2021 فى السعودية

لعشاق الياباني..أسطول
لعشاق الياباني..أسطول سيارات نيسان فئة SUV موديل 2021 فى الس

يعشق الشعب السعودي سيارات الصانع الياباني المخضرم، التى تعطى الفخامة والقوة، ومن بين هذه الشركات الشهيرة، تأتي شركة نيسان صاحبة التاريخ العريق، و التي تقدم العديد من الإصدارات القوية داخل أسطولها الجريء، و بين الطرازات المطروحة تأتي فئة الـSUV السيارات الرياضية متعددة الاستخدام بالعديد من الإصدارات.

 

ومن بين ذلك يطرح موقع " صدى البلد " الإخباري، أسطول سيارات نيسان فئة الـSUV موديل 2021 في سوق السعودية.

 

1 ـ كيكس

حملت سيارة نيسان كيكس موديل 2021 محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 118 حصان، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع نظام الدفع الأمامي، تتسارع من صفر إلى 100 كم خلال 11.5 ثانية وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم / س.

 

تتمتع السيارة كيكس موديل 2021 بحزمة قياسية للأمن و السلامة، تحذير الاصطدام الأمامي , كشف المشاة، الكبح التلقائي للطوارئ إلى الأمام والخلف، تحذير مغادرة المسار، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، كاميرا الرؤية الخلفية، نظام تثبيت السرعة التكيفي.

أسعار نسيان كيكس موديل 2021 فى السعودية:

الفئة الأولى  S بسعر  57 ألف ريال. 

الفئة الثانية  SV بسعر 75 ألف ريال. 

الفئة الثالثة  SL بسعر 90 ألف ريال. 

2 ـ أكس تريل

ينتمى طراز نيسان إكس تريل موديل 2021 لفئة السيارات الـSUV، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصان، و245 نيوتن. متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة.

 

جهزت نيسان إكس تريل موديل 2021 بمقصورة داخلية واسعة، شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة المهام، وتكييف هواء، ونظام صوتي وترفيهي.

أسعار نيسان إكس تريل موديل 2021 فى السعودية:

الفئة الأولى  S 2WD 5-SEATERبسعر 86 ألف ريال. 

الفئة الثانية   S 2WD 7-SEATER بسعر 88 ألف ريال.

الفئة الثالثة  S AWD بسعر 88 ألف ريال. 

الفئة الرابعة  S AWD بسعر 91 ألف ريال. 

الفئة الخامسة  SV X-TREAMER AWD بسعر104 ألف ريال. 

الفئة السادسة أوتوماتيك  SL AWD 7-SEATER W/SAFETY SHIELD  بسعر 121,219 ريال سعودي.

3 ـ باثفايندر 

تستمد السيارة باثفايندر موديل 2021 قوتها بمحرك V6 سعة 3500 سي سي، يولد قوة 284 حصان ، و 351 نيوتن. متر من عزم دوران، يتصل بناقل حركة اوتوماتيك بتسع سرعات، مع نظامي الدفع الأمامي للعجلات و الدفع الرباعي.

 

احتوت سيارة نيسان باثفايندر على شبكة مميزة ذات الإطار الأسود والمصابيح الأمامية LED، و حملت نظامي اتصال ابل واندرويد، نظام الضغط علي زر لدخول بدون مفتاح عن بعد، عجلة قيادة القابل للإمالة، التحكم التلقائي في درجة الحرارة ثلاثي الاتجاهات، نظام ملاحة، وراديو للأقمار الصناعية.

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أسعار نيسان باثفايندر موديل 2021 فى السعودية:

الفئة الثانية  S 2WD بسعر   127 ألف ريال. 

الفئة الثالثة  S 4WD بسعر   145 ألف ريال. 

الفئة الرابعة  SV 4WD بسعر 165 ألف ريال. 

الفئة الخامسة  SL 4WD بسعر 180 ألف ريال. 

4 ـ باترول 

تتوافر السيارة نيسان باترول موديل 2021 مع خيارين من المحركات، الأول V6، سعة 4000 سي سي، بقوة 275 حصان،  وعزم الدوران 394 نيوتن.متر، و المحرك الأخر V8، سعة 5600 سي سي، بقوة 400 حصان، وعزم الدوران 560 نيوتن.متر، مع نظام الدفع الرباعي.

 

حصلت السيارة نيسان باترول موديل 2021 على شاشة عدادات رقمية بمقاس  7 بوصة متعددة المعلومات، مع شاشة نظام ترفيهي معلوماتي 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مع شاشة سفلية 7 بوصة، إضافة لتدعيم قوي للعزل الصوتي، مع نظام مكيف قوي مطور خصيصاً للمناطق الحارة.

أسعار نيسان باترول موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى XE بسعر 196 ألف ريال. 

الفئة الثانية SE T2 بسعر 227 ألف ريال.

الفئة الثالثة SE PLATINUM CITY بسعر 265 ألف ريال. 

الفئة الرابعة LE PLATINUM CITY بسعر 358 ألف ريال. 

الفئة الخامسة FULL OPTIONSE FULL OPTION بسعر 374 ألف ريال. 

الفئة السادسة NISMO بسعر 688 ألف ريال.

 

سيارات السعودى الصانع الياباني شركة نيسان نيسان

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