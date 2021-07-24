جهود الداخلية خلال عيد الأضحى .. الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل .. تاجر دواجن وراء مقتل سائق بالجيزة

بغرض السرقة.. تاجر دواجن وراء مقتل سائق بالجيزة

فى رابع أيام العيد .. رفع ٣٨ سيارة ودراجة نارية من الشوارع

جريمة ثأر.. كواليس قتل مزارع على يد 3 مسلحين بمنشأة القناطر

وجهت وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة ضربات أمنية وذلك في رابع ايام عيد الاضحى،حيث كشفت عن ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالجيزة، ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بمقتل مسن (مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) على إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة داخل إحدى المزارع ملكه الكائنة بدائرة المركز، وما قرره نجله (مزارع - مقيم بذات العنوان) أنه حال تواجده برفقة والده بالمزرعة المشار إليها، فوجئا بسيارة ترجل منها "مجهولين" ، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما أصابت والده وأودت بحياته ، واتهم 4 أشخاص "محددين "بارتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة المتهمين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أخذاً بالثأر، وتم بإرشادهم ضبط (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) المُستخدمتين فـى ارتكاب الواقعة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

كما، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لأحد الأشخاص وبها (عيار نارى) بدائرة المركز ، وعقب ذلك حضر (تاجر دواجن ، شقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) ، وأقرا بأن المجنى عليه يعمل سائق طرفهما بسيارة ربع نقل ملك أحدهما ، وأن المجنى عليه (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة وأصل إقامته بأسيوط).

وأضاف أنه عقب خروج المجنى عليه بالسيارة لإحضار حمولة دواجن وبحوزته مبلغ مالى ، فوجئا بغلق هاتفه وانقطاع الاتصال به فقاما للبحث عنه والعثور على السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وبتفتيشها عثر أسفل مقعد قائدها على فرد محلى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (تاجر دواجن - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة وأصل إقامته بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية ، فعقد العزم على قتل المجنى عليه وسرقته لعلمه بأنه يحوز مبالغ مالية نظراً لطبيعة عملهما بذات النشاط التجارى ، وأنه دائم التحرك بالسيارة بمفرده ، وقيامه بإنتظاره وإستقل السيارة برفقته لذات الوجهة وأثناء سيرهما غافله وأطلق عيار نارى من السلاح المعثور عليه بالسيارة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وإستولى على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وتخلى عنه بمكان العثور، وهرب بالسيارة وتركها بمكان العثور ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات جريمته، وإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه ومتطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كمان كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة بالعقد الثالث من عمرها مكبلة بسلسة حديدية من قدميها بسرير داخل منزل ومصابة ببعض الكدمات.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد من تحديد هوية الفتاة المشار إليه وتبين أنها (طالبة جامعية – مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة) وأن (والدها ، مقيم بذات العنوان) قام بتكبيلها بالمنزل لوجود خلافات أسرية وسابقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفض الأسرة ، فى محاولة لمنعها من التواصل مع المذكور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. باستدعاء الفتاة ، أيدت ما جاء بالفحص ورفضت إتهام والدها بالتعدى عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهته عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالشوارع والميادين بالمحافظات فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك مع انتشار الخدمات المرورية.

وقامت الاجهزة الامنية، برفع ٣٨ سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

سحبت الجهات المعنية، 3117 رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

مزايا الملصق الإلكتروني

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما، كرمت وزارة الداخلية 4 من لاعبى إتحاد الشرطة الرياضى "رفع أثقال معاقين"، لنتائجهم ببطولة فزاع الدولية لرفع الأثقال التى أقيمت بإمارة دبى بدولة الإمارات المتحدة.

اللاعبون هم: أمانى إبراهيم الدسوقى، لحصولها على المركز الأول لوزن "86 كيلو جرام" والميدالية الذهبية.

أمل محمود حنفي، لحصولها على المركز الرابع لوزن" 79 كيلو جرام" واللاعب/ محمود محمد صبرى- لحصوله على المركز الخامس لوزن" 72 كيلو جرام".

جيهان جلال حسن، لحصولها على المركز العاشر لوزن" 79 كيلو جرام".

وتأهل اللاعبون الأربعة المشار إليهم إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2021

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيماناً برسالة الرياضة السامية وتقديراً لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية.