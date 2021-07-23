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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يهزم ماينز الألماني بهدف "عكسي" وديا

صدى البلد

فاز فريق ليفربول الإنجليزى، على نظيره ماينز الألماني بهدفا دون رد في مباراة ودية، على ملعب "جروديج آرينا".

 

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة الثالثة لفريق ليفربول في معسكر النمسا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

 

ليفربول حقق الهدف في الدقيقة 86 عن طريق مدافع ماينز الذي سجل في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

 

وشهد الشوط الأول إهدار لاعبو ليفربول العديد من الهجمات الخطيرة فى الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء.

 

وتواجد محمد صلاح فى التشكيل الأساسى.

تشكيل ليفربول أمام ماينز

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع:ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيم كوناتي - جويل ماتيب - تسيمكاس

خط الوسط: جيمس ميلنر - نابي كيتا - هارفي إيليوت

خط الهجوم:محمد صلاح - ساديو ماني - أوكسليد شامبرلين

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