الصبار وماء الورد .. وصفة سحرية للقضاء على التجاعيد

تعد وصفة الصبار من أكثر الوصفات الطبيعية التى تلجأ إليها النساء من أجل علاج عدد كبير من مشاكل البشرة من بينها التجاعيد والحبوب والخطوط التعبيرية وتفتيح البشرة، هذا بالإضافة إلى أنه متوفر في الأسواق وسعره في متناول الجميع.

ويرجع ذلك إلى خصائص هلام الصبار الطبيعي المكافحة للشيخوخة والمضادة للالتهابات كما يحتوي على خصائص ترطيب تساعد بشرة المرأة الحصول على بشرة أكثر نعومة، والحفاظ على نضارتها وشبابها مهما تقدم العمر.

نعرض لكم وصفة الصبار وماء الورد لعلاج شيخوخة البشرة والتجاعيد والجفاف والاسمرار والتى تعمل في نفس الوقت على الوقاية من كل هذه المشاكل وفقا لما جاء في موقع “ boldsky ”.

مكونات وصفة الصبار لعلاج التجاعيد:

جل الصبار الطبيعي

ماء ورد طبيعي

كريم مرطب

طريقة عمل ماسك الصبار التجاعيد: