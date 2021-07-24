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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصبار وماء الورد .. وصفة سحرية للقضاء على التجاعيد

التجاعيد
التجاعيد

تعد وصفة الصبار من أكثر الوصفات الطبيعية التى تلجأ إليها النساء من أجل علاج عدد كبير من مشاكل البشرة من بينها التجاعيد والحبوب والخطوط التعبيرية وتفتيح البشرة، هذا بالإضافة إلى أنه متوفر في الأسواق وسعره في متناول الجميع.

ويرجع ذلك إلى خصائص هلام الصبار الطبيعي المكافحة للشيخوخة والمضادة للالتهابات كما يحتوي على خصائص ترطيب تساعد بشرة المرأة  الحصول على بشرة أكثر نعومة، والحفاظ على نضارتها وشبابها مهما تقدم العمر.

نعرض لكم وصفة الصبار وماء الورد لعلاج شيخوخة البشرة والتجاعيد والجفاف والاسمرار والتى تعمل في نفس الوقت على الوقاية من كل هذه المشاكل وفقا لما جاء في موقع “ boldsky ”.

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 مكونات وصفة الصبار لعلاج التجاعيد:

جل الصبار الطبيعي 

ماء ورد طبيعي

كريم مرطب

طريقة عمل ماسك الصبار التجاعيد:

  • في وعاء زجاجي او مصنوع من البلاستيك الصحي قومى بخلط كمية قليلة من جل الصبار مع بضع قطرات ماء الورد وقلبيهم جيدا باستخدام إصبع نظيف أو ملعقة.
  • ضعي هذا الخليط في زجاجة نظيفة محكمة الغلق ثم ضعي منه بضع قطرات على الكريم المرطب الذى تستخدمينه ثم ضعيه على بشرتك ويحفظ في الثلاجة.
  • لزيادة فوائد وصفة الصبار يمكنك  إضافة كبسولات زيت فيتامين هـ إليها حيث يعمل على تغذية البشرة واكسابها النضارة لانه من الفيتامينات الأساسية التى تحتاجها كما انه فعال في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية والوقاية منها.
الصبار وصفة الصبار وصفة الصبار وماء الورد التجاعيد الشيخوخة

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