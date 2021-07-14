يعد ماسك اللبن الرائب من الوصفات الطبيعية الخارقة في علاج التجاعيد بالوجه والجبهة والوقاية منها وجعل البشرة أكثر صحة وشباب.

ونقدم لكم طريقة ماسك اللبن الرائب لعلاج التجاعيد والخطوط التعبيرية، وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي ”

مكونات ماسك اللبن الرائب

موزة ناضجة

3 ملاعق كبيرة من اللبن الرائب

ملعقة كبيرة من العسل الخام

طريقة ماسك اللبن الرائب :

اهرسي موزة ناضجة وأضيفي المكونات الأخرى إليها ثم اخلطي جميع المكونات جيدًا لعمل معجون ناعم.

ضعي القناع على جبهتك واتركيه لمدة 20-25 دقيقة.

اشطفي ماسك اللبن الرائب والموز جيدًا بالماء الفاتر بمجرد الانتهاء.

كرري هذا العلاج من 2-3 مرات في الأسبوع وستتمكن من رؤية التغييرات في مظهرك.

يُنصح بشدة بإجراء اختبار رقعة على بشرتك قبل استخدام هذا القناع بشكل منتظم لمعرفة كيف يتناسب مع بشرتك وهل إذا كان له أى آثار ضارة وذلك قبل تطبيقه على البشرة ككل.