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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. إنقاذ حياة شاب غرق في مياه ترعة القاصد بطنطا

شاهد .. انقاذ حياة
شاهد .. انقاذ حياة شاب غرق في مياه ترعة القاصد بطنطا ..صور

تمكن العشرات شباب منطقة الغفران بمنطقة قحافة  التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية فجر اليوم  من إنقاذ حياة شاب سقط في مياه ترعة القاصد عقب اختلال توازنه تزامنا مع خامس أيام أجازة عيد الأضحي .

كما تجمع لجان شعبيه من الشباب وفور مشاهدتهم للشاب أثناء غرقه قفز عدد من الشباب وتم السيطرة عليه وإنقاذه وخروجه من الماء بكامل ملابسه.

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أكد عدد من الشباب أن الشاب اختل توازنه اثناء سيره بجوار السور وهو ما ادى لسقوطه دون أن يشعر  موضحين ان تجمع الشباب بالشارع في هذا التوقيت كان سببا لسرعة إنقاذه

بينما قدم أهالي المنطقة للشباب الشكر علي سرعة تصرفهم وإنقاذ شاب كان من الممكن ألا يراه أحد.

شاهد .. انقاذ حياة شاب غرق في مياه ترعة القاصد بطنطا ..صور

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شباب مياه ترعة القاصد غرق شاب منطقة قحافة

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