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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلة رفع الأثقال زيهوي تهدي الصين الذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

نجحت الرباعة الصينية زيهوي هو في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الاثقال لوزن -49 كجم محققه بذلك الميدالية الذهبية الثانية للبعثة الصينية في أولمبياد طوكيو.

وحققت هو رقم اوليمبي جديد بمجموع رفعات 210 كجم في الخطف والنطر لتحصد ذهبية المنافسات تاركة  الميدالية الفضية للاعبة الهند سايخوم مرابي فيما جاءت البرونزية من نصيب سانكيتا ايسا لاعبة اندونيسيا.

وكانت أولى ذهبيات البعثة الصينية عن طريق  تشيان يانج لاعبة الرماية في منافسات 10 متر بندقية هواء بعد أن حققت 251.8 نقطة وهو رقم أولمبي في المنافسات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتا السلاح والرماية هما الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

الصينية الذهبية رفع الاثقال اولمبياد طوكيو وزن -49 رقم اوليمبي

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