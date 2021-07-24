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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مستمرة للنظافة ورفع المخلفات بالقرى والمراكز

حملات النظافة في
حملات النظافة في الشوارع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالى للقرى والمراكز، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وما تشهده من إقبال من المواطنين على الأسواق والمحال والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات. 

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وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه يتم شن العديد من الحملات بصفة دورية طبقاً للإمكانات المتاحة بالتنسيق والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع ومسئولي الأحياء والمراكز وباستخدام 24 سيارة شفط أتربة تم توزيعها على المراكز والأحياء على أن تستمر تلك الفعاليات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.


وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة للحملات التى تتم بأحياء ومراكز المحافظة لافتا إلى تنفيذ حملات نظافة ورفع المخلفات بمراكز الفتح والغنايم وديروط وحى غرب وشرق مدينة أسيوط والبدارى وساحل سليم والقوصية بالاستعانة بمعدات الانقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة .
 

ونوه محافظ أسيوط بأنه يجرى تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرا للمنظومة والتي يبلغ عددها 24 معدة شفط الأتربة والتى تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين ومنع تراكمات القمامة. 

 

وأكد اهتمام المحافظة بالقطاع تماشياً مع سياسة الدولة في الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين .

 

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حملات نظافة المراكز والأحياء رفع المخلفات

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