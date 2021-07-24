النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمنشأة القناطر

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل بمنشأة القناطر وتسليم جثمانه لذويه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ، بعدما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقررت النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع اقوالهم حول الحادث وملابساته.

وانتشلت قوات الانقاذ النهري بالجيزة جثة شاب غرق بنهر النيل في منشأة القناطر عقب 24 ساعة من البحث عنه.

تلقى مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة كوبري الجلاتمة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركز بمنشأة القناطر.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد غرق طالب بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية خلال استحمامه بالنيل، بصحبة عدد من أصدقائه، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتم العثور عليها بعد ساعات من غرقه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياق آخر، شهد أحد شواطئ منطقة سيدي بشر، شرق الاسكندرية، غرق شاب يدعى "أ ع"، يبلغ من العمر 18 سنة، ولم يتم العثور على الجثمان حتى الآن.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المنتزه بلاغا يفيد بغرق شاب بإحدى شواطئ منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوة من قسم الشرطة ومسئولو شواطئ المنتزه لمكان الحادث.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، أحد الغواصين، إن قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من الغواصين بدأوا في البحث عن جثمان الغريق، وسيعاودون البحث مع أول ضوء في النهار.