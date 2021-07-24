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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوامل تؤثر على أسعار الذهب في مصر .. فيديو

الذهب
الذهب

قال رفيق العباسي رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن حركة بيع الذهب يكون بها رواج في الأعياد والمناسبات، مضيفا " في أواخر التسعينات كنا ننتج 300 طن سنويا وفي 2011 وصلنا لإنتاج 30 طنا فقط وحاليا أصبحنا ننتج 70 طنا من الذهب سنويا".

 

وأضاف رفيق العباسي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد ": "الناس مش فارق معها ارتفاع أسعار الذهب لأنه أداة ادخار واستثمار".

 

وتابع رفيق السباعي: "الذهب في مصر يؤثر  عليه  سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري وكلما ارتفع الدولار يرتفع سعر الذهب في مصر ، كما يتأثر سعر الذهب  بالبورصة، وسعر الذهب يرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي".

 

وأكلم رفيق العباسي :"  الاستقرار السياسي والاقتصادي يؤثر في سعر الذهب وكلما شهدت الدولة استقرار اقتصادي وسياسي يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب ".

 

أسعار الذهب 

شهدت اسعار الذهب، استقرارا خلال خامس أيام العيد والمحددة اليوم بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس علي مستوي محلات الصاغة.


وبلغ أعلي سعر للجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب حوالي 790 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر فئة بين أعيرة الذهب، حوالي 903 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب، حوالي 677 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة، حوالي 527 جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 6320 جنيها وأوقية الذهب حوالي 28.1 ألف جنيه وكيلو الذهب حوالي 902.9 ألف جنيه.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.


 

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