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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة ياسمين عبد العزيز .. أعراض تشنج القولون

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كشفت التقارير الطبية لحالة الفنانة ياسمين عبد العزيز انها كانت تعاني من تشنجات القولون وليس تسمم بالدم.

وتشنج القولون هو تقلص عفوي ومفاجئ لعضلات القولون، حيث أن القولون جزء من الأمعاء الغليظة، المسؤولة عن تكوين البراز وتخزينه وإفرازه.

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أعراض تشنجات القولون :

يمكن أن تختلف شدة أعراض تشنج القولون من شخص لآخر، فيما يلي بعض علامات وأعراض تشنج القولون الذي يمكن أن يحدث:

1- ألم

ألم البطن الشديد المفاجئ، وخاصة في أسفل البطن والجانب الأيسر، أمر شائع مع تقلصات القولون، يمكن أن يختلف الألم في شدته مع كل تشنج.

2- الغازات أو الانتفاخ

قد تظهر هذه العلامات في أي وقت من اليوم، بغض النظر عن النظام الغذائي.

3- الرغبة المفاجئة في استخدام الحمام

يمكن أن تؤدي تقلصات العضلات الناتجة عن تشنج القولون إلى تسريع حركة الأمعاء، لذلك عند حدوث تشنج، قد تجد أنك بحاجة إلى استخدام الحمام بسرعة.

4- تغيرات في حركات الأمعاء

يمكن أن يحدث التناوب بين الإسهال والإمساك في حركات الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من تقلصات القولون.

5- براز رخو

قد تمنع الحركة غير المتسقة جسمك من تكوين البراز بشكل كامل ، لذلك قد يكون البراز الناتج عن حركة الأمعاء رخوًا.

6- مخاط في البراز

قد يظهر مخاط واضح أو أبيض في حركات الأمعاء إذا كنت تعاني من تقلصات القولون، المخاط في البراز هو أيضًا أحد أعراض القولون العصبي.

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