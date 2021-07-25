عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

أثار وزراء بريطانيون مخاوف بشأن احتمالية تفشي فيروس كورونا المستجد بين الناس عن طريق إطلاق الغازات.

ورغم وجود الفيروس بشكل أساسي في الجهاز التنفسي وانتشاره من خلال السعال والعطس - لكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إثارة المخاوف بشأن تفشيه بطرق أخرى.

وفيما يبدو الآن أن المسئولين في الحكومة البريطانية قد أخذوا خطر انتقال فيروس كورونا عن الغازات بسبب انتفاخ البطن على محمل الجد.

تحدث وزير بريطاني رفض الكشف عن اسمه لصحيفة التليجراف بأنهم شاهدوا "أدلة موثوقة" من دول أخرى، بالإضافة إلى انتقال نفس جينوم الفيروس بين شخصين من حجرة [مرحاض] في أستراليا".

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون بأن رئيس الوزراء ليس على علم بتلك المخاوف لكنه "يبقي أحدث الأدلة العلمية قيد المراجعة" للتأكد من من عدم تفشي الفيروس بطرق أخرى مثل الغازات.

استعرضت دراسة منشورة في سبتمبر 2020 من قبل خبراء في جامعة هندية الأدلة المحيطة بطرق الانتقال البديلة لفيروس كورونا، وأشارت إلى أن "غازات البطن" لديها ميل لحمل جزيئات دقيقة لديها القدرة على نشر البكتيريا''.

وأشاروا أيضًا إلى دراسة صينية أكدت على مصداقية هذا الاحتمال، لكنها لاحظت أن "السراويل تعمل كعائق في انتقال المرض عن طريق انتفاخ البطن".