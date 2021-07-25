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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس تدخل الأعلى مشاهدة بـ جبار عبر يوتيوب

بلقيس
بلقيس

تمكنت أغنية “جبار” لـ بلقيس، من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بيوم واحد فقط.

 

وحققت أغنية جبار لـ بلقيس مليون مشاهدة ، لتحتل المرتبة الـ 12 من أصل 50 مركز تضمهم القائمة على يوتيوب.

 

الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد، وكلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.

 

وكانت بلقيس قد أثارت الجدل خلال الأشهر الماضية بسبب قرارها المفاجئ برفع دعوة خلع على زوجها ، ويرصد صدى البلد تفاصيل انفصالها عن زوجها.

 

بلقيس تعلن عن رفعها قضية خلع :
 

فاجأت بلقيس فتحي الجمهور بإعلانها للمرة الأولى عن أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.

 

وقالت "رفعت قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه"، جاء ذلك "، ردا على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها.

 

زوج بلقيس يرد :
 

خرج رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة بلقيس فتحي عن صمته للمرة الأولى، منذ إعلان زوجته رفع قضية خُلع رسمياً عليه في المحاكم الإماراتية ، رافضاً التعليق على أزمتهما الزوجية الأخيرة، مؤكداً أنه لن يكشف أسرار بيته للإعلام لأن البيوت لها حرماتها.

وقال في مقابلة لموقع "الإمارات نيوز": "هذه الأمور سوف تبقى سراً بيننا احتراماً للعشرة الطويلة، وللعادات والتقاليد التي تربينا عليها في الخليج".

كما رفض الكشف عن أسباب الخلاف، قائلاً "أنا واثق من أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية، لأنها والدة الغالي ابني تركي، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجدداً".

وأشار سلطان إلى أن جميع العائلات السعودية والإماراتية تعرف الأصول ولا تخوض في هذه التفاصيل للعامة، خاصة أن مواقع التواصل أصبحت تضر أكثر مما تنفع، مؤكدا أنه لن يتحدث أبدا عن تفاصيل حياته مهما حدث لأنه يحترم أسرار بيته.

بلقيس المطربة بلقيس أغنية جبار إيلي فهد رامي الشافعي

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