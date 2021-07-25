في عيد ميلادها .. أجمل 10 إطلا لات لـ كارول سماحة

يصادف اليوم 25 يوليو عيد الفنانة اللبنانية كارول سماحة و التي أتمت عامها الـ 49، وعلى الرغم من ذلك لايبدو عليها علامات التقدم في العمر ومازالت تحافظ على جمالها ورشاقتها.

تتميز كارول سماحة بذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء خلال إحيائها الحفلات الغنائية أو جلسات التصوير التي تخضع لها أو أعمالها الفنية أيضا و هو ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن.

تحرص كارول سماحة على إختيار الإطلالات الشبابية و العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة مما يكشف عن رشاقتها و يمنحها مظهرا جذابا و مميزا، كما تفضل دائما التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

فساتين كارول سماحة

تخطف كارول سماحة الأنظار بمجموعة من فساتين السهرة المميزة المصنوعة من الأقمشة الرفخامة و الراقية و تقوم بأختيار التصميمات التي تتناسب مع قوامها و التي تزيد من جمالها أيضا.

ولم تبالغ كارول سماحة في أختيار صيحات المكياج و تسريحات الشعر الملفتة و لكنها تميل للبساطة و عدم المبالغة مما يكشف عن جمالها، و تقوم بتنسيق قطع المجوهرات الفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة.

مشوارها الفنى :

عام 2000 قدمت كارول سماحة أغنية “بصباح الألف التالت” ثم كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها (اسمها لا، غاردينيا، طالبين القرب).

عام 2003 أصدرت كارول سماحة ألبومها الأول الذي حمل اسم “حلم” ثم أصدرت بقيّة ألبوماتها على التوالي.

شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل "زنوبيا".

جسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية "صباح" بمسلسل حمل اسم "الشحرورة"، الا انها تعرضت للانتقادات، كعادة أعمال السير الذاتية.

تزوجت كارول سماحة، في بداية عام 2014 من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وفي عام 2015 أنجبت ابنتها (تالا).

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