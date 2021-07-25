عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الذهب اليوم الأحد 25 يوليو 2021

الذهب
الذهب

عرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع اليوم الأحد 25-7-2021 أسعار الذهب على فضائية "إكسترا نيوز".

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 ، الأعلى تداولا بين أعيرة الذهب، 789 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر فئة بين أعيرة الذهب نحو 902 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 677 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من الجنية الذهب 6312 جنيهاً.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

 

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.1 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 902.9 ألف جنيه .

اسعار الذهب أعيرة الذهب سعر الجرام الجنيه الذهب

ترشيحاتنا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

أخبار الرياضة.. ضياء السيد: الدوري ممكن يبوظ.. وكشري يرد على اتهام التفويت لـ الأهلي

بقوة 671 حصان .. أودي RS Q e-tron تشارك في رالي داكار

تسريبات تكشف سعة بطاريات هواتف وان بلس الرائدة OnePlus 10

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لإنهاء اجراءات التفتيش والتعقيم

19.04 مليون بطاقة ائتمان أصدرتها البنوك بنهاية العام المالي الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

ضياء السيد: صالح جمعة مجاش التمرين ومنعرفش السبب

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

شاهد.. صاعقة برقية تضرب منزلا وتحرقه بالكامل |صور

فيديو

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ