سعر الذهب اليوم الأحد 25 يوليو 2021

عرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع اليوم الأحد 25-7-2021 أسعار الذهب على فضائية "إكسترا نيوز".

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 ، الأعلى تداولا بين أعيرة الذهب، 789 جنيها.



وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر فئة بين أعيرة الذهب نحو 902 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 677 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من الجنية الذهب 6312 جنيهاً.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.1 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 902.9 ألف جنيه .