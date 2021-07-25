تشطيب سوبر لوكس .. بدء تسليم الدفعة الأخيرة من سكن مصر بحدائق أكتوبر

قال المهندس محمد مصطفى ، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر- على خلفية تسليم الدفعة الأخيرة من " سكن مصر " - إن المشروع يضم 5000 وحدة سكنية ، بالجزء الأول من المشروع ، و 5400 وحدة سكنية في الجزء الثاني من المشروع ، موضحا أنه تم تسليم 3500 وحدة سكنية ، حتى الآن .

وأضاف المهندس محمد مصطفى ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن مساحة الوحدات السكنية تتراوح بين 115 إلى 118 مترا ، كاملة التشطيب " سوبر لوكس " ، مؤكدا أن المشروع بالكامل مكتمل من حيث الواجهة والمرافق .

وأشار إلى أن المشروع يتميز بـ المساحات الخضراء ، والتي تحتل حوالي 50 % من مساحة المشروع .

ونوه بأن جميع المرافق السكنية مكتملة ، ولا يحتاج المواطن للخروج منها لقضاء خدماته ، بالإضافة إلى أن المجتمعات السكنية تتوافر فيها الأسواق والمدارس وغيرها .

وتابع أن الجهاز يقوم بتسليم الشقق على دفعات وأيام متفرقة ، حتى لا يحدث تزاحم عند التسليم ، مؤكدا أن هناك شركات صيانة دورية للحفاظ على المظهر الجمالي للتجمعات .

وفي سياق متصل ، أضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 127 ، 128، 102 يوم الأحد 25/7/2021، ووحدات العمارات أرقام 129، 123، 124، يوم الإثنين 26/7/2021، ووحدات العمارات أرقام 122، 111، 45، يوم الثلاثاء 27/7/2021، وتخصيص يوم الأحد 12/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

تابع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 158، 159، 23، يوم الأحد 1/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 112، 110، 37، يوم الإثنين 2/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 157، 119، 103، يوم الثلاثاء 3/8/2021، وتخصيص يوم الإثنين 13/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 148 ،140، 167، يوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 113، 117، 168، يوم الثلاثاء 10/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 88، 43، 169، يوم الأربعاء 11/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 14/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 130، 143، 120، يوم الأحد 16/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 89، 125، 121، يوم الإثنين 17/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 204، 144، 166، يوم الثلاثاء 18/8/2021 وتخصيص يوم الأربعاء 15/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 56، 133، 147، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 108، 118، 146، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 106، 131، 142، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الخميس 16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 132، 134، 41، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 141، 145، 40، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 39، 25، 31، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 19/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السادس.