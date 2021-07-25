علاج ارتفاع الضغط بسبب القهوة.. اتبع هذه النصائح

علاج ارتفاع الضغط بسبب القهوة يعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص بالأخص عشاق القهوة، فهناك بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم نتيجة تناول كميات كبيرة من القهوة، مما يؤثر على صحتهم بالسلب.

نصائح لـ علاج ارتفاع الضغط بسبب القهوة

قدم موقع hopkinsmedicine، عدة نصائح لـ علاج ارتفاع الضغط بسبب القهوة، فيعتبر ضبط ضغط الدم المتحكم في الحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

- اعرف أرقامك

أرقام الضغط هي أن يفحص طبيبك، إذا كان لديك الضغط 140/90 أو أعلى ، لديك ارتفاع في ضغط الدم.

في بعض الحالات قد يقترح عليك طبيبك حلولا تهدف إلى خفض مستويات ضغط الدم.

- راقب ضغطك في المنزل

إذا كان طبيبك يقترح ذلك، اطلب من طبيبك أن يوصي بعلاج.

- شراء الجهاز المناسب بمجرد حصولك عليه

اطلب من طبيبك أن يوضح لك كيفية استخدامها بشكل صحيح، خذ قراءات في نفس الوقت مرة كل يوم، ولكن لا تأخذها بعد الاستيقاظ مباشرة أو في غضون 30 دقيقة بعد الأكل أو التمرين أو التدخين أو شرب الكحول أو الكافيين.

اكتب قراءاتك وشاركها مع طبيبك في كل زيارة، أحضر جهازك معك أيضًا، حتى يتمكن طبيبك من التأكد من أنها تعمل بصورة صحيحة.

- قم بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي

اهدف إلى تناول 1500 مجم من الصوديوم في اليوم، تحقق من الملصقات الغذائية لمحتوى الصوديوم.

حاول اختيار الأطعمة التي تحتوي على 200 مجم أو أقل من الصوديوم لكل وجبة، قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل صلصة الصويا والسلطة.

- نهج لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) في نظامك الغذائي

يقترح DASH أن كل يوم تأكله: 4 حصص على الأقل لكل منهما من الفاكهة والخضراوات.

2-3 حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم؛ وما لا يزيد عن 171 جرامًا من اللحوم الخالية من الدهون.

- اخسر الوزن

خسارة أقل من 10 أرطال يمكن أن تخفض ضغط دمك، تحدث إلى طبيبك عن الأكل، مثل نظام DASH الغذائي، المصمم وفقًا لاحتياجاتك.

- ممارسة الرياضة بانتظام

للنشاط البدني فوائد عديدة، استهدف ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني المخطط 5 أيام في الأسبوع، ابحث عن طرق لزيادة نشاطك البدني، استخدم الدرج بدلاً من المصعد، وتمش بدلاً من المصعد.