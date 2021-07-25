لقطات جديدة من حفل تامر حسني في العلمين.. فيديو

نشر الفنان تامر حسنى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” من حفله الأخير الذى أقيم فى العلمين بالساحل الشمالى.

وعلق تامر حسنى على الفيديو: “أغنية ”صعبة" من حفل الماسة بالعلمين الجديدة الساحل الشمالي ٢٠٢١".

وأحيا المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق أغنياته على خشبة مسرح "الاتحاد أرينا"، وسط تفاعل وانسجام كبيرين من الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.

حفل الإمارات

وقدَّم النجم تامر حسني خلال الحفل باقة متميزة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق، كما شارك الجمهور تامر حسني غناء بعض أغنياته، واستقبله الحضور بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح مقدماً أغنية «حلو المكان»، ليقدم بعدها مختارات من أشهر أغنياته منها: «كل مرة»، و«يا أنا يا مفيش»، و«عيون الناس»، و«اختراع»، و«بنت الايه»، «قرب حبيبي»، و"تلفونى رن" و"خليك فولاذى".

وافتتح تامر حسني الأربعاء الماضى الحفلات الجماهيرية في مصر بمدينة العلمين، ليأتي بعدها مباشرة ليشارك جمهور أبوظبي افتتاح الحفلات المباشرة أيضاً في حفلات العيد.

وحول هذا الأمر، قال تامر حسني: “أعشق شعب وجمهور الإمارات، الذي يستقبلني في كل زيارة إليها بحفاوة كبيرة”، معبراً عن سعادته لالتقائه بجمهور الإمارات مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الجائحة، متمنياً أن تنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها من جديد، مشيداً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها أبوظبي حفاظاً على السلامة العامة والحد من انتشار "كورونا".

من جانب آخر، قالت الفنانة الشابة أسما سليمان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفنان تامر حسني قام بحذف مشاهدها في فيلم "مش أنا".

وأضافت أسما سليمان: "صورت ستة مشاهد من دوري في فيلم "مش أنا"، لأتفاجأ أثناء عرض الفيلم أن مشاهدي قد حذفت ولم يتبق لي سوى ربع مشهد".

وتابعت أسما سليمان: "استغربت للغاية، خاصة أن تامر حسني قد أخبرني حينها أن مشاهدي متميزة في الفيلم، ولم أجد أي مبرر لحذفها".

يذكر أن أسما سليمان شاركت في رمضان الماضي في مسلسل " نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ولعبت دور غجرية فيه.