وهدان: قانون الاستزراع السمكي طال انتظاره وأطالب بفترة انتقالية لتقنين أوضاع المزارع

أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن مشروع القانون الاستزراع السمكي تأخر عقود من الزمن والجميع منتظر قانون يساعد على التنمية المستدامة ويساعد على حماية العمالة خاصة أنه يمس قطاعات كبيرة جدا.

وأضاف وهدان في كلمته في الجلسة العامة أن إنتاج الأسماك في في مصر حوالي 2 مليون و300 الف طن وأن الأسماك تمثل الطعام لـ 70 % من الشعب المصري ولا بد من إعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون لأن التراخيص مجحفة وآثارها ستكون على محدودي الدخل وطالب بفترة انتقالية لمدة سنة لتقنين أوضاع لأن 90 % من المزارع علي أرض الواقع.

وشدد وهدان أنه لا بد من التفصيل أنواع المزارع خاصة أن هناك مزارع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها ، والسواد الأعظم من المصريين يتعامل مع البلطي فلا بد من التفصيل في القانون.