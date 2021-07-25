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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. حقائق مذهلة عن مرسيدس | تعرف عليها

شركة مرسيدس
شركة مرسيدس

تعتبر شركة مرسيدس بنز، واحدة من أكبر وأقدم الشركات الرائدة في صناعة السيارات حول العالم والتي تعرف بسياراتها الفاخرة بالإضافة إلي الشاحنات العملاقة التي تقوم بتصنيعها.

 

ولكن من غير المعروف عن شركة مرسيدس، إنها مرت بالعديد من عقبات الفشل والسقوط حتى وصلت إلى يومنا هذا، وأصبح اسمها لا يذكر إلا عند أصحاب الذوق الرفيع والفكر الراقي والأسلوب المختلف والمثير. 

 

وخلال السطور التالية نستعرض بعض الحقائق المزهلة عن شركة مرسيدس بنز

 

بالإرادة والعزيمة تتحقق الأمال، بفعد فشل محاولات عديدة من قبل كارل بنز تمكن من اختراع أول سيارة في العالم، وبعد تسجيل براءة الاختراع قام كارل بنز بتأسيس شركة لصناعة السيارات حيث تمكن من خلق تاريخ  لهذه الشركة ونحت اسمها بعمق على صخرة تاريخ السيارات ألا وهي شركة مرسيدس.

 

بدأت شركة مرسيدس بتصنيع السيارات من عام 1888 وفي بداية الأمر كانت تحت اسم بانز باتنت موتوركوان، واحتلت بذلك المكانة الشعبية تحت اسم أول سيارة في تاريخ تصنيع السيارات الحديثة.

 

ولكن وقعت شركة مرسيدس، في العديد من المشاكل حينها، جعلتها تسقط في أول محاولاتها في الصعود، وكانت من أكبر المشاكل التي تعرض لها الشركة هي عدم توافر الوقود إلا عند الصيدليات وبكمية ضئيلة جدا.

 

علاوة علي ذلك واجهت أيضا الشركة صعوبة في صعود السيارات في المرتفعات والتي كانت عادة ما تتسبب في حوادث سير ولكن هذه المشكلة تم حلها لتعود السيارة بقوة للميدان. 

 

وفي عام 1888، قادت بيرثا بنز سيارة زوجها كارل بنز بدون علمه لزيارة والدتها بمدينة بيفورزيم الألمانية والتي كانت تبعد عن مقر سكنة بنز بأكثر من 100 كلم، ولكن أثناء الرحلة تعطلت السيارة في الطريق ولكن تمكنت بيرثا من إصلاحها كليا. 

 

قامت بيرثا بتدوين ما لاحظته خلال رحلتها وما فعلته من إصلاح كل المشاكل التي كانت بالسيارة وساعدت كل هذا في خروج سيارة جديدة من طراز جديد، وأداء متميز لم يراقبه زوجها الذي كان يعمل في تطوير السيارات لعشرات السنين. 

 

ونجد من يتسائل عن ما هو السر وراء اسم شركة مرسيدس، حيث أن كلمة مرسيدس في الأصل مشتقة من القاموس اللغوي الأسباني، وتعني النعمة والبركة والرزق، وفي حقيقة الأمرهذا الاسم ليس صفة بل علم.

 

ومرسيدس هي اسم فتاة كانت ابنة لمدير سباقات شركة مرسيدس، وكان متعلقا بها كثيرا لدرجة أنه كلما أعلن سباق كان يسمي سيارة باسم ابنته، حتى تداول هذا الاسم بسرعة وأصبح اليوم من أعظم أسماء شركات صناعة السيارات حول العالم. 

 

أما عن شعار شركة مرسيدس فهو مكون  من نجمة بثلاث رؤوس والرؤوس ترمز لشعار شركة Daimler وهو محركات للبر، للبحر، وللجو.

 

ويعد أهم ما يميز شركة مرسيدس عن شركات صناعة السيارات الأخري، إنه عند تصنيع السيارة يتم فحصها حوالي 5000 مرة منفصلة للتأكد من عدم وجود أي خطأ تقني، وهذا ما يجعل سياراتها محط إعجاب الكثير.

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