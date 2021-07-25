شاهد.. طلاب الثانوية العامة عن امتحان التاريخ: في مستوى الطالب المتوسط

واصل صباح اليوم الأحد ، طلاب الثانوية العامة استكمال ماراثون الامتحانات ، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية اليوم، امتحان مادة التاريخ، لمدة 3 ساعات، وعقب انتهاء الامتحانات رصدت عدسة صدى البلد آراء عدد من طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ اليوم .

في البداية، قالت منه سعيد طالبة بالشعبة الأدبية: امتحان التاريخ اليوم طويل ويحتاج تفكير وصعب وعدد الأسئلة كبير ويحتاج وقت أطول للإجابة لأن الأسئلة تحتاج إلى ربط والأسئلة غير مباشرة وكل سؤال يحتاج إلى ٦ دقائق بحد أدنى للإجابة.

وأضاف يوسف محمود امتحان التاريخ اليوم كان ٥٠ سؤال منهم ٣٥ سؤال سهل و١٥ سؤالا صعبا للطالب المتميز وكان يحتاج إلى وقت إضافي للإجابة مشيرا أن الامتحان في مستوى الطالب المتفوق.

وأشار عبد المنعم محمد ان امتحان التاريخ كان في مستوى الطالب فوق المتوسط وكان به أسئلة من الكتاب ولكن كانت تكمن صعوبة الأسئلة في الاختيارات المتشابهة جدا بالإضافة إلى الأسئلة التي كانت تربط بين الفصول وبعضها.



يؤدي اليوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 ، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية) امتحان التاريخ ، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحان التاريخ 255 ألف 353 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.