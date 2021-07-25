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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| فضيحة مدوية لكلوب هاوس بعد تسريب بيانات 3.8 مليار رقم هاتف.. واتساب و إنستجرام يرسلون بياناتك إلى فيسبوك

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف سعة بطاريات هواتف وان بلس الرائدة OnePlus 10

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستقدم هواتفها القادمة OnePlus 10 بسعة بطاريات أكبر من هواتفها OnePlus 9 السابقة، بعدما تم دمجها مع شركة أوبو وأصبحت الشركتان تحت إدارة واحدة.

 

فضيحة جديدة لـ كلوب هاوس.. تسريب بيانات 3.8 مليار مستخدم

 

أفادت تقارير قامت بنشرها بعض المواقع الهندية، بأن قاعدة بيانات تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، التي تضم 3.8 مليار رقم هاتف معروضة للبيع على الدارك ويب.

 

بتقنية الجيل الخامس.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف أوبو الجديد Reno6 5G

 

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الذكي الأحدث Reno 6 5G، والذي انطلق بشكل رسمي إلى الهند خلال الأسبوع الماضي، ضمن فئة هواتفها المتوسطة الفئة الشهيرة رينو.

 

أبرزها حماية دردشاتك.. تعرف على مميزات واتس آب الجديدة لعام 2021

 

يجلب تحديث تجريبي قادم العديد من مميزات واتس آب الجديدة، إلى إصدارات التطبيق على هواتف أندرويد وهواتف آيفون، بالإضافة إلى إصدار سطح المكتب والويب، من مميزات واتس آب الجديدة، وسيحصل مستخدمو خدمة التراسل على أندرويد على ميزة مهمة طال انتظارها وهي العرض لمرة واحدة أو ما تعرف باسم الحذف التلقائي لرسائل الوسائط.

 

نوكيا تكشف عن مميزات هاتفها الجديد منخفض التكلفة

 

طرحت شركة نوكيا Nokia الفنلندية، هاتفها الذكي الجديد Nokia 110 4G، والذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، ويتوفر الهاتف المحمول للبيع في الهند، مقابل سعر حوالي 40 دولار.

 

بسعر منافس.. أوبو تعلن عن هاتف متطور لشبكات 5G

 

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الذكي الجديد A93s 5G، وهو هاتف 5G آخر ميسور التكلفة ينطلق إلى الأسواق الصينية، مع بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

 

إزاي تفك البلوك؟.. 7 خطوات بسيطة لـ إلغاء الحظر عبر تطبيق فيسبوك

 

من ضمن أبرز سمات تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، هي ميزة الحظر أو المعروفة باسم البلوك Block، والتي يمكن أن تساعدك في حالة ما إذا كان هناك شخصا ما يقوم بإزعاجك عبر موقع التواصل الشهير.

 

احذر.. جميع بياناتك على واتساب و إنستجرام مكشوفة لـ فيسبوك

 

أدى التغيير المثير للجدل في سياسة الخصوصية بتطبيق الـ واتساب إلى نزوح جماعي من WhatsApp، خلال الأسبوع الذي تلا الإعلان أوائل عام 2021، والذي شهد مطالبة خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك من المستخدمين قبول أحكامه وشروطه الإجبارية الجديدة أو حذف حساباتهم.

 

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Galaxy F42 5G القادم من سامسونج

 

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة الهواتف المتوسطة، تحت اسم Galaxy F42 5G، حيث تم رصد هاتف سامسونج المرتقب  ضمن قائمة منصة تقييم الأداء Geekbench ، والتى كشفت عن العديد من المواصفات المتوقعة للهاتف والمتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.  

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