بعد نهاية مباريات الجولة الثانية .. ترتيب مجموعات أولمبياد طوكيو 2020

انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات خلال مباريات كرة القدم رجال فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز على منافسه أستراليا بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

جاء هدف منتخب إسبانيا عن طريق ميكيل اويارزابال في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وكان منتخب إسبانيا تعادل سلبيا مع منتخب مصر الجولة الماضية، بينما حقق منتخب أستراليا الفوز على الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه أستراليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ترتيب مجموعات منافسات، بعد انتهاء الجولة الثانية اليوم الأحد.

