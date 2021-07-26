أولمبياد طوكيو.. هداية ملاك تتأهل لربع النهائي في التايكوندو

تأهلت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو وصاحبة برونزية أولمبياد ريو، الي دور ربع النهائي بمنافساتها بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وبدأت هداية ملاك (المصنفة 11 وصاحبة برونزية أولمبياد ريو) مشوارها في دور ال 16 لمنافسات وزن -76 كجم بمواجهة اللاعبة الفرنسية ماجدة ويت (المصنفة 6) لتفوز هداية بالمباراة بنتيجة 11-10 وتصعد الي دور ربع النهائي.

وكانت مباراة هداية الأولى شديدة القوة خاصة أنها أمام لاعبة قوية حققت العديد من الانجازات فاللاعبة الفرنسية هي صاحبة برونزية بطولة العالم وصاحبة العديد من الميداليات ببطولات الجائزة الكبرى وبطولات أوروبا.

ومما زاد المباراة صعوبة أن المدير الفني السابق للمنتخب المصري روسندو الونسو الذي قاد هداية للتتويج ببرونزية أولمبياد ريو، هو المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي.

كما يضم هذا الميزان العديد من اللاعبات صاحبات الخبرة الكبيرة والمهارة مثل الكرواتية ماتيا جيليك المصنفة الأولى أولمبيا، والإفوارية روث جباجبي المصنفة الثانية، والبريطانية لوران ويليامز المصنفة الثالثة والتركية نور تاتا المصنفة الرابعة، بالإضافة إلى الأردنية جوليانا الصادق المصنفة التاسعة وصاحبة ذهبية بطولة آسيا.



وحققت هداية ملاك إنجاز كبير خلال فترة قصيرة فبعد فوزها بالميدالية الأولمبية في 2016 قامت بعدها بعام بتغيير ميزانها من -57 كجم إلى -67 كجم، واستطاعت خلال عدة أشهر أن تحسن تصنيفها الأولمبي بشكل سريع حتى وصلت للمركز ال 11 أولمبيا.

وافتتح منتخب التايكوندو مشاركاته أول أمس في أولمبياد طوكيو باللاعبة نور حسين في وزن -49 كجم الذي ودعت البطولة من دور الـ 16 بالهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا

واستكمل التايكوندو منافساته أمس بفوز عبد الرحمن وائل في وزن -68 كجم أمام بطل إسبانيا بنتيجة 22/20 في دور الـ16، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام بطل البوسنة بنتيجة 8/7 ويودع أولمبياد طوكيو.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية.

وتنطلق منافسات التايكوندو يوميًا في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة وتستمر حتى الساعة ال 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام خلال هذه الفترة الأدوار التمهيدية وربع النهائي ونصف النهائي، وتنطلق في تمام الساعة ال 12 ظهرًا مباريات الترضية يليها مباريات الميدالية البرونزية ثم النهائيات، وتختتم المنافسات الساعة 3 عصرًا.

وقد تأهل التايكوندو المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.

ويقود المنتخب الوطني المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.