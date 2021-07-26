أمطار متوسطة إلى غزيرة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية اليوم الاثنين، تقريرًاعن حالة الطقس بمحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، الباحة، مكة المكرمة.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض القصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حركة الرياح

تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

من جانبه، قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ إن التروية مستمرة في يومها الـ 12.

وأضاف عبر حسابه بموقع "تويتر": "خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الاثنين لصباح الثلاثاء ستكون هناك أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن"، لافتا إلى أنها تمتد للشمالية‏ ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.