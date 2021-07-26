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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة أول أغسطس

صدى البلد

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، استئناف حصر العمالة غير المنتظمة  بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتباراً من  أول أغسطس القادم، مشيرا إلي أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

والتقى وزير القوي العامله محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، وفد بشركة أوراسكوم للمقاولات  لبحث عمل منظومة تأمينية لرعاية العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل الشركة بالمحافظات.

 

وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل المشروعات التي تنفذها الشركة، وإصدار الرقم القومي لكل عامل مدون به مهنته طبقاً شهادات قياس مستوي المهارة مزاولة الحرفة.

 

وأكد سعفان أهمية التأمين على تلك الفئة من  على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا، مشيرا إلي أنه من المستهدف تعميم هذا النموذج للتأمين على العمالة غير المنتظمة بكافة  الشركات العاملة بمجال المقاولات.

 

وتقدم الوزير بالشكر لشركة أوراسكوم على التعاون والسعي مع الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور خالد السعيد نائب رئيس الموارد البشرية والمعلومات، ومحمد عماد مدير إدارة الموارد البشرية  للعمالة غير المنتظمة، وحنان كامل، وجورج ناشد بإدارة الموارد البشرية، ومن جانب الوزارة، ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، والدكتور مجدي عبد العزيز القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة أول أغسطس القادم تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم منهم ما يقرب من 11 ألفا بشركة أوراسكوم تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية

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