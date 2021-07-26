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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في تقرير تلقاه مكتب وزير القوى العاملة

الأردن يصدر تسهيلات لقرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى 2 سبتمبر

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن وزير العمل الأردني أصدر قرار باضافة تسهيلات أخرى لقرار تصويب الأوضاع خلال الفترة الحالية والتي بدأت في 4 يوليو وحتى 2 سبتمبر 2021 وذلك للتسهيل على أصحاب العمل للاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية .

 وكشفت الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن قرار وزير العمل الأردني يوسف الشمالي تضمن السماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاعات الزراعة والمخابز الانتقال إلى أي من القطاعات المسموح الانتقال إليها شريطة أن يكون تصريح العمل ملغي أو منتهي.

كما يسمح للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن تجارة التجزئة بإصدار تصاريح عمل بمهنة (عامل- عامل تحميل وتنزيل) شريطة أن لا تقل مساحة المنشأة عن   75 مترا مربعاً.

 كما يسمح للعمال غير الأردنيين العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحاكيات في المناطق الصناعية المؤهلة والمسجلة لدى هيئة الاستثمار ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر يسمح بالانتقال إليه شريطة احضار اخلاء طرف من صاحب العمل السابق لمن انتهى تصريح عمله.

وتضمنت التسهيلات الجديدة السماح بالانتقال إلى تصريح عمل المياومة الحر بشقيه الزراعي والانشائي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال منها شريطة أن يكون العامل مشترك بالضمان الاجتماعي، فضلا عن السماح للعمال غير الأردنيين ممن يحملون تصاريح عمل المياومة الحر بشقيه الزراعي والانشائي ساري المفعول بإلغاء التصريح لدى مديرية العمل أو مكتب العمل المعني دون الرجوع إلى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والانتقال إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال اليها. 

كما يسمح للعمال غير الأردنيين الذكور من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالإقامة بالانتقال الى قطاع العاملين في المنازل للعمل في مهنة عامل منزل-بستنجي ، عامل منزل - طاهي وحسب الشروط الإجراءات المعمول بها في الوزارة .

ويسمح لعمال المنازل الذكور من الجنسيات غير المقيدة بالانتقال الى خارج قطاع العاملين بالمنازل شريطة انتهاء أو إلغاء تصريح العمل دون موافقة صاحب المنزل، كما يسمح بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين ممن يحملون تصاريح عمل بمهن مسموحة وتم حجبها لدى نفس صاحب العمل على ان تكون المهنة الممنوحة من المهن المسموحة (باستثناء قطاع التعليم والمستشفيات) .

كما يسمح للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن مكاتب إدارية أو التأمين أو الصرافة أو تدقيق الحسابات أو المحاماة أو مكاتب هندسية أو الاستشارات بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل-عامل نظافة) لعامل واحد فقط، فضلا عن السماح للمنشآت المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن جمعية خيرية، مقر جمعية أو جمعية   بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل- عامل نظافة) لعامل واحد فقط.

 والسماح للمنشأة المرخصة وغاياتها حسب رخصة المهن زراعة وتنسيق الحدائق والمزارع وصيانتها أو خدمات حدائق بإصدار تصريح عمل بمهنة (عامل- عامل تحميل وتنزيل) بحد أقصى عاملين اثنين فقط.

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان الأردن يصدر تسهيلات لقرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى 2 سبتمبر المقبل

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