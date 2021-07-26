تمرد تونس تصدر بيانا يؤيد قرارات الرئيس.. وتدعو الجيش لحماية إرادة الشعب

عرضت فضائية اكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفاد أن "تمرد تونس" تصدر بيانا يؤيد قرارات الرئيس.

وأضافت إكسترا نيوز في خبرها، أن "تمرد تونس" تدعو الجيش لحماية إرادة الشعب.

وأفادت بأن أحزابا وتيارات تونسية تعلن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد.

كما أوضحت أن الرئيس التونسي يقرر رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب.

كما أعلن تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التى ترتكب فى حق تونس.

وصرح الرئيس التونسى قيس سعيد أنه قرر أن يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يقوم بتعيينه بنفسه.

وصرح أن الإجراءات المتخذة ليست تعليقا للدستور.