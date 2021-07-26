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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكرونة بالكاليماري بوصفة لذيذة

مكرونة بالكاليماري
مكرونة بالكاليماري

تعد مكرونة بالكاليماري من الأكلات الشهية واللذيذة، كما تحتوي على مذاق مميز، ويمكن التنوع في إضافة الحشوات الخاصة بالمكرونة وإضافة الجمبري أيضًا أو نوع السمك المفضل.

وإليكم طريقة مختلفة وبسيطة لتقديم المكرونة بالكاليماري التي يمكن تقديمها للأطفال لأحتوائها على الكثير من الفوائد الصحية.

مقادير مكرونة بالكاليماري


مكرونة سباجيتي  مسلوقة

كاليماري 

ثوم 

فلفل أخضر 

كمون 

ملح 

فلفل أسود 

بابريكا 

شبت 

بقدونس 

عصير ليمون 

زيت زيتون 

طماطم  مكعبات صغيرة

بصل  مكعبات صغيرة

ريحان 

ملح 

فلفل أسود 

 

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طريقة تحضير مكرونة بالكاليماري


* يشوح الثوم في الزيت على النار

* يضاف الشبت المفروم والكمون والبابريكا والفلفل الأسود والملح والبصل

* يضاف الكاليماري وعصير الليمون

* يضاف الفلفل الرومي والخضرة المفرومة ويقلب كل الخليط على النار

* يقطع الريحان ويضاف لخليط الكاليماري

* تضاف الطماطم المفرومة ويقلب كل الخليط على النار

* تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط

* تقدم المكرونة بالكاليماري.
 

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