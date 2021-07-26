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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أول صور للراقصة الأجنبية المقتولة بالقاهرة

الراقصة الأجنبية
الراقصة الأجنبية

حصل موقع "صدى البلد" الاخباري عن الصور الأولى لـ الراقصة الأجنبية التي عثر عليها مقتولة أمام باب شقتها بالتجمع الأول .

وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقي بلاغا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات . 

تفاصيل مقتل راقصة التجمع

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها "راقصة " تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك.

باستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديث، تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها العقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب خلافات مالية بينهما اختمرت فى ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات خالى من السكان والسابق له محاولة إستئجار شقة به، بدعوى الإتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجنى عليها فى ذلك حاولت الانصراف، إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط قاتل الراقصة في التجمع الأول

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الراقصة الأجنبية راقصة التجمع

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