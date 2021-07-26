بعد القرارات الحاسمة.. اجتماع بين أمين عام الشغل التونسي والرئيس قيس سعيد

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، أن الأمين العام نور الدين الطبوبي في طريقه إلى قصر قرطاج للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها تونس أمس.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية " الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

واقتحم المتظاهرون أمس، مقرات حركة النهضة الإخوانية في مختلف المدن، حيث شهدت ولايات تونسية مطالب بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة.

واليوم، هاجم متظاهرون معارضون لحركة النهضة الإخوانية، اليوم الاثنين، موكب رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورشقوه بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته أمام البرلمان التونسي.

وذكرت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، أن قوات الأمن الداخلي انتشرت بكثافة في مداخل مطار تونس قرطاج الدولي وتحديدا على مستوى مكاتب ونقاط الإجراءات الحدودية وذلك للقيام بمراقبة دقيقة ومشددة على جوازات السفر للمسافرين المغادرين لتونس وخاصة القادمين إليها، حسب مصدر موثوق بمطار تونس قرطاج الدولي.

ويأتي ذلك تطبيقا لتعليمات رئاسة الجمهورية أمس بتشديد المراقبة على المطارات والمنافذ الحدودية ومنع سفر رؤساء احزاب وشخصيات سياسية ونواب.

وأعلن عدد من الأحزاب السياسية في تونس، اليوم الاثنين، تأييدهم لكل القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد، وذلك في ضربة قاسمة لتنظيم الإخوان.

