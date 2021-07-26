بعد رشق بالحجارة.. الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمغادرة رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، محيط البرلمان التونسي بعد منعه من الدخول ورشق المتظاهرين له بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته.

وهاجم متظاهرون معارضون لحركة النهضة الإخوانية، اليوم الاثنين، موكب رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورشقوه بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته أمام البرلمان التونسي.

وذكرت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، أن قوات الأمن الداخلي انتشرت بكثافة في محيط البرلمان التونسي، كما كثفت تواجدها بمداخل مطار تونس قرطاج الدولي وتحديدا على مستوى مكاتب ونقاط الإجراءات الحدودية وذلك للقيام بمراقبة دقيقة ومشددة على جوازات السفر للمسافرين المغادرين لتونس وخاصة القادمين إليها، حسب مصدر موثوق بمطار تونس قرطاج الدولي.

يأتي ذلك تطبيقا لتعليمات رئاسة الجمهورية أمس بتشديد المراقبة على المطارات والمنافذ الحدودية ومنع سفر رؤساء احزاب وشخصيات سياسية ونواب .

وأعلن عدد من الأحزاب السياسية في تونس، اليوم الاثنين، تأييدهم لكل القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد، وذلك في ضربة قاسمة لتنظيم الإخوان.

وأعربت حركة الشعب التونسية، اليوم الاثنين، عن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أنه لم يخرج عن الدستور وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.

وشددت الحركة في بيانها، على مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، معتبرة إياها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية والمنظومة الحاكمة برمتها.

ودعت الحركة الرئاسة التونسية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.