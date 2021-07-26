شاهد.. وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يحتفلان مع هداية ملاك وسيف عيسي بالتتويج

حالة كبيرة من الفرحة والسعادة الغامرة، فرضت نفسها على البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو في الوقت الحالي بعد تحقيق ميداليتين برونزيتين اليوم من قبل هداية ملاك وسيف عيسي.





وحصدت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية لوزن -76 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وفازت هداية صاحبة برونزية أولمبياد ريو علي الأمريكية بايجي ميكفيرسون المصنفة 5 أولمبيا بنتيحة 17-6 لتحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية علي التوالي.

وكانت هداية ملاك فازت علي ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعد أن حققت نتيجة 19-0 في مباراة الترضية الأولي لوزن 67 كجم.



وحقق سيف عيسى الفوز على لاعب النرويج اندري ريتشارد في مباراة حسم الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4 ليتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو.



وكان سيف عيسى خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام بطل روسيا ماكسيم خرامتكوف بالذي وصل للدور النهائي بنتيجة ١٣-١.



وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم هداية ملاك وسيف عيسي من الصالة المستضيفة للمباريات وهنأهم بعد التتويج بالميداليات الأولمبية.



كما حرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على دعم أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسي وتوجيه التحية لهما على أدائهما المميز .



ويأمل مسئولو الرياضة المصرية فى تحقيق المزيد من الميداليات الأولمبية خلال الأيام المقبلة وكسر الرقم التاريخي لحصد الميداليات المصرية فى دورات الألعاب الأولمبية على مدار التاريخ.