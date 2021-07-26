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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. الأردني صالح الشرباتي يتوج بفضية منافسات التايكوندو

صالح الشرباتي
صالح الشرباتي

توج اللاعب الأردني صالح الشرباتي بالميدالية الفضية في منافسات التايكوندو، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

 

وجاء ذلك بعد خسارته المباراة النهائية أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف بنتيجة 20/9؛ ليتوج بالميدالية السادسة للعرب في أولمبياد طوكيو، بعد فضية التونسي محمد الجندوبي في التايكوندو، وذهبية مواطنه أحمد حفناوي في السباحة، وبرونزية الكويتي عبد الله الرشيدي في الرماية، وبرونزية هداية ملاك في التايكوندو، وبرونزية مواطنها سيف عيسي في نفس الرياضة.

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

 

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.
 

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