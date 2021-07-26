بعد خطبة اليابان.. كريم العراقي|اِعتذر عن فصل دراسي في الأزهر بسبب الأولمبياد

يشارك اللاعب كريم العراقي، مع المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، في فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا في طوكيو عاصمة اليابان التي تستضيف الأولمبياد.

ويدرس كريم العراقي، في جامعة الأزهر، ضمن الفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط بالشعبة الإسلامية، وهو من مواليد 29 نوفمبر 1997، ويسكن في محافظة بورسعيد.

حصل اللاعب كريم العراقي على عذر طبي مقبول من الكلية، لعدم حضور الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020-2021 .

وحاز اللاعب كريم العراقي، إعجاب جمهور السوشيال ميديا، بعد ظهوره في بعثة المنتخب الأوليمبي في طوكيو، ملقيا خطبة الجمعة الماضية، والتي رفع الأذان لها زميله في الفريق اللاعب أكرم توفيق.

خطبة الجمعة في اليابان

أدي لاعبو منتخب مصر الأوليمبي صلاة الجمعة داخل فندق إقامتهم في اليابان .

والقي كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي خطبة الجمعة بينما رفع الأذان أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي .

ونجح منتخب مصر الأولمبي في خطف نقطة صعبة أمام نظيره الإسباني، بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 "طوكيو 2020".

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراة الجولة الثانية أمام نظيره الأرجنتين ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 " طوكيو 2020 ".

وخسر منتخب الأرجنتين أمام استراليا بنتيجة هدفين دون رد بالجولة الأولى من مجموعات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 .

ويلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين يوم الأحد 25 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة .