السنيورة: نحتاج حكومة إنقاذ تعيد ثقة اللبنانيين في الدولة

قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الأمر في لبنان في غاية الصعوبة، مضيفا:" لا توجد مؤشرات توحي بتغيير في المقاربة، ولكن هذا لا يعني عدم بذل المجهودات كي يتم التوصل إلى اتفاق من اجل تأليف حكومة إنقاذ حقيقية".

وأضاف فؤاد السنيورة في مداخلة هاتفية على قناة “ تن “،:” نحتاج إلى حكومة إنقاذ تستطيع أن تستعيد ثقة اللبنانيين في الدولة اللبنانية، وتكون قادرة على القيام بالخطوات العملية لاستعادة الثقة بين اللبنانيين والدولة اللبنانية”.

وتابع فؤاد السنيورة:" نعمل على تأمين فريق عمل متجانس ومتضامن وخاصة وأنه تم تخريب النظام الديمقراطي من خلال حكومات الوحدة الوطنية التي كان يسيطر عليها حزب الله ".

وأكمل فؤاد السنيورة:" رئيس لبنان ليس رئيس فئة من اللبنانيين ولكنه رئيس لكل اللبنانيين، وعليه أن يعود إلى صوت العقل لأنه رمز وحدة الوطن".

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إنه لم يكن ليقبل المنصب لولا حصوله على "ضمانات خارجية"، مؤكدا بعد لقاء مع رئيس لبنان ميشال عون أنه يريد "ثقة الشعب".

وقال ميقاتي في تصريحات صحفية من قصر بعبدا أبلغني رئيس الجمهورية نتيجة ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وتم تكليفي بتشكيل الحكومة​ ​الجديدة".

وتابع "أريد ثقة الشعب فليس لدي عصا سحرية ولا يمكن أن أصنع العجائب، خصوصا وأن المهمة صعبة والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات، ومن لديه أي حل فليتقدم به".

وأضاف نجيب ميقاتي "لولا حصولي على الضمانات الخارجية لم أكن لأقبل هذا التكليف.. ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد إخماد النار ما كنت لأقدم على هذه الخطوة".

وواصل ميقاتي تصريحاته قائلا "أنا مطمئن.. الوقت حان لإخماد النار، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس سنشكل الحكومة المطلوبة التي يجب عليها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني حتى ننشل هذا البلد من الانهيار، وأنا وأخذت على عاتقي ألا أتحدث وخير الكلام ما دل".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، في مهمة صعبة.

