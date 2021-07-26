عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. طارق قنديل يشارك في حفل زفاف حمدي فتحي لاعب الأهلي

صدى البلد

حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي علي حضور حفل زفاف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم مساء اليوم باحد فنادق القاهرة.

ويرتبط طارق قنديل بعلاقة جيدة مع اللاعبين والجهاز الفني خاصة في ظل رحلاته الكثيرة مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد سراج عضو مجلس الإدارة علي حضور حفل زفاف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول للكرة اليوم.

وتواجد أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي في حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الجديدة، كما تواجد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني واللاعبين زملاء حمدي فتحي بالكامل.

وحضر لفترة قليلة محمود الخطيب رئيس النادي حفل الزفاق وهنأ اللاعب.

طارق قنديل حمدي فتحي دوري ابطال افريقيا خالد الدرندلي خالد مرتجي محمد سراج

ترشيحاتنا

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

رسميا.. إعلان موعد الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق

الحكومة: 188.4 مليار جنيه في الموازنة لدعم المعاشات والعلاج علي نفقة الدولة

مقاوم للماء والغبار.. OnePlus Nord 2 يحصل على الهاتف الأكثر قيمة في 2021

صدمة.. فتاة تكتشف أن قلبها في الجانب الأيمن

رئيس الوزراء: مصر سلكت كل السبل الممكنة لحل أزمة سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ