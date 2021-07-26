شاهد.. طارق قنديل يشارك في حفل زفاف حمدي فتحي لاعب الأهلي

حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي علي حضور حفل زفاف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم مساء اليوم باحد فنادق القاهرة.

ويرتبط طارق قنديل بعلاقة جيدة مع اللاعبين والجهاز الفني خاصة في ظل رحلاته الكثيرة مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد سراج عضو مجلس الإدارة علي حضور حفل زفاف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول للكرة اليوم.

وتواجد أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي في حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الجديدة، كما تواجد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني واللاعبين زملاء حمدي فتحي بالكامل.

وحضر لفترة قليلة محمود الخطيب رئيس النادي حفل الزفاق وهنأ اللاعب.