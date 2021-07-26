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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تونس

مؤسس حركة تمرد تونس: أغلقتا مكتب قناة الجزيرة لأنهم دعاة فتن وأكاذيب

تونس
تونس

قال محمد بن نور ، مؤسس حركة تمرد تونس، إنه تم غلق مكتب قناة الجزيرة في تونس كما حدث في مصر لأنهم يثيرون الفتن والأكاذيب لتحريض الشعب التونسي على الحكومة والرئيس قيس بن سعيد و يثيروا البلبلة فى الشارع التونسي.

 

وتابع مؤسس حركة تمرد تونس، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "90 دقيقة " مع الإعلامية بسمة وهبة المذاع علي فضائية "القاهرة والناس"، أنه من المتوقع ان تقوم جماعة الإخوان بالعديد من الحركات والفوضي والتخريب، موضحاً قائلا: كلما ضاقت عليهم كلما هاجوا وانتفضوا وقاموا بعمليات إرهابية وعنف.

 

وأكد مؤسس حركة تمرد تونس، أن قوات الأمن والجيش على أتم التأهيل للتصدي لردة فعل جماعة الإخوان والكل ملتف حول ما قام به قيس سعيد لإنقاذ البلاد، منوهاً إلى أن الرئيس التونسي قال : لو ضربت برصاصة واحدة من الإخوان سيقابلها وابلاً من الرصاص. 

مؤسس حركة تمرد تونس مكتب قناة الجزيرة مصر تونس الحكومة

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