جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية عن إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة والاختبارات التحصيلية لأعضاء هيئة التدريس

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي ب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

تتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك يومي الأحد والاثنين ١ : ٢ أغسطس ٢٠٢١، وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لأداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقداً لأساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، و استنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-cpv2w7-dvkbV-PPzwyqvTR0dr4VbhtzC-RfDfpznsiaEw/viewform?usp=sf_link

كذلك دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة خلال يومي الأربعاء والخميس ٤: ٥ أغسطس ٢٠٢١ وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link

كلية الآداب جامعة حلوان تصدر تنبيه هام لطلاب الفرق النهائية



وقد أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، إنه على طلاب الفرق النهائية بكافة الأقسام سرعة استكمال أوراق شهادة التخرج لاستخراجها فى أسرع وقت فور اعلان نتائج الامتحانات.



وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الآداب جامعة حلوان أنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية الكترونيا أو عن طريق الجامعة لسهولة استخراج شهادة التخرج و الحصول على نتيجة العام الدراسية فور ظهورها .



كما تم التنبيه على ضرورة تسجيل الطلاب بيناتهم الكترونيا عبر موقع الجامعة لبرنامج الفراعنة لاستكمال ملئى البيانات الخاصة بهم منوهين على الطلاب بضرورة التأكد من صحة البيانات .