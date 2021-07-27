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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تطالب المجتمع الدولى بدعم تونس للتخلص من الجماعات والتنظيمات الإرهابية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من المجتمع الدولى دعم دولة تونس الشقيقة للتخلص من الحركات التنظيمات الداعمة للارهاب مشيداً بما أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي 

 

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم أن مايهمنا تحقيق الإستقرار للشعب التونسي مؤكداً ان القرارات التى اتخذها الرئيس التونسي في محلها وما فعله رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وذلك بعد أن قرر الاعتصام أمام البرلمان الذي تحرسه قوات الجيش هو أمر مرفوض وضد الحرص على تحقيق المصالح الوطنية لاستقرار تونس.

 

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن كل مايفعله رئيس حركة النهضة الاخوانية هى شعارات إخوانية واضحة و معلومة مخططاتها وأهدافها لدى الجميع ، كما أن رئيس البرلمان التونسي معروف موقفه الخاضع للتنظيم الدولى للاخوان على مستوى العالم مطالباً من المجتمع الدولى وجميع دول العالم المتقدم الداعية لتحقيق السلام الإجتماعي، بأن يكون لها موقف واضح وصريح بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية لأنها الفئة الوحيدة المسئولة عن بث المنازعات، وزعزعة الإستقرارفي العالم العربي والعالم كله.


وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة تونس قيادة وحكومة جديدة وشعباً على استعادة الامن والاستقرار داخل تونس والتخلص من جماعة الاخوان الارهابية الى غير رجعة مؤكداً أن مصر كانت لديها رؤية ثاقبة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه هذه الجماعة المارقة والتى لاتعرف الا لغة واحدة وهى سفك الدماء وتمزيق وتقسيم الاوطان.
 

تونس الرئيس التونسي الإخوان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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