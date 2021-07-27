الجيزة تشكل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للمبنى الوراق المنهار

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حالة العقارات المجاورة لعقار الوراق الذي انهار صباح اليوم.

وشهدت منطقة الوراق بالجيزة صباح اليوم، انهيار العقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية، مكون من 4 ادوار "أرضى و3 أدوار".

وتسبب سقوط العقار في إنهيار جزئى بعقار مجاور، وتم اخلاء العقارات المجاورة من السكان لحين معاينتها .

من جانبها، عملت أجهزة المحافظة على إخلاء عقارين مجاورين لعقار شارع القومية المنهار.



وأخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، منذ قليل عقارين مجاورين لعقار شارع القومية بالوراق، والذي انهار صباح اليوم .

جاء قرار إخلاء العقارين بعد حدوث تصدعات في العقارين المجاورين للعقار المنهار نتيجة سقوط وانهيار العقار، والذي تم إخلائهما حرصا على سلامة قاطنيهم.



من جانبه ، توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل ، لتفقد موقع انهيار عقار الوراق، يرافقة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمتابعة عملية رفع ركام عقار الوراق المنهار.