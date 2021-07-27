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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لاترميها بعد اليوم .. فوائد صحية غير متوقعة لقشر الموز

صدى البلد


إذا كنت تفكر في التخلص من قشر الموز عندما تنتهي من تناوله ، فقد ترغب في التفكير ذلك مرتين. هناك العديد من الاستخدامات والفوائد لقشور الموز. لقد اكتشفت مؤخرًا قائمة كبيرة من الخيارات لاستخدام قشور الموز هذه. فيما يلي أهم  فوائد واستخدامات قشر الموز وفقا لموقع craftymorning

لدغات البق


يمكن لفرك قشور الموز على لدغة الحشرات  أن يقلل من الحكة فهو حل سريع وسيساعد على تخفيف الألم والحكة بشكل طبيعي وسريع. 

احذية لامعة


بقدر ما قد يبدو الأمر مضحكًا ، يمكنك فرك قشر الموز في جميع أنحاء حذائك يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز في تلميع الأحذية. ثم نظف بقطعة قماش ناعمة الحذاء

هضم أفضل


تحتوي قشور الموز على ألياف أكثر بكثير من قشور الموز نفسها. الألياف مفيدة حقًا لتنظيم الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة أمعائك

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يعمل كسماد


الموز غني بالفيتامينات والمعادن وهو الغذاء المثالي  كسماد لحديقتك

يبيض الأسنان


يمكن أن يؤدي فرك قشور الموز على أسنانك بانتظام إلى زيادة التبييض. غطي أسنانك بالكامل بمعجون الموز وفركه لمدة دقيقتين واتركيه لمدة 10 دقائق. 

يساعد قشر الموز في الحفاظ على أسنانك من الاصفرار بشكل طبيعي دون إنفاق الكثير من المال في مبيضات الأسنان الأخرى.

يقلل التجاعيد


تشتهر قشور الموز بفوائدها على البشرة وتقليل ومنع التجاعيد وحب الشباب وبشرة صحية بشكل عام. 

النوم بشكل أفضل


يمنحك تناول قشر الموز الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسمك. واحدة من الفوائد التي يمكن أن تسببها هذه العناصر الغذائية هو النوم بشكل أفضل.

مخاطر إعتام عدسة العين أقل


يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في قشر الموز أيضًا في صحة العين. إن تناول قشر الموز عند تناول باقي الموز سيزود جسمك بالمزيد من العناصر الغذائية التي ستساعد في الحفاظ على صحة عينيك وتقليل خطر إعتام عدسة العين.

يخفض نسبة الكوليسترول


تساعد الفيتامينات الموجودة في قشور الموز على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. إنه جيد للمساعدة في صحة القلب.

 

قشر الموز استخدام قشور الموز فرك قشور الموز قشور الموز بفوائدها على البشرة فوائد قشر الموز

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