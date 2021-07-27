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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أكد المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتصدي لحالة تعدي على الأراضى الزراعية بناحيه عزبة الزقازقة بقرية عمريط التابعة للوحدة المحلية بالصوة ، عبارة عن سور بالطوب الدبش بمساحة ٥٠ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة المركز من ضبط سيارة  محملة بمواد خرسانية لاستكمال أعمال بناء بالدور الثاني بناحيه قريه السعدية التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وتم إتخاذ  الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ علي السيارة وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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كما قامت الوحدة المحلية بالزوامل بحملة إزالة لصبه أعمدة الدور الأول علوي بعزبة مصطفي افندي التابعة لمنية سلمنت التابعة لوحدة الزوامل على مساحة ٩٠ متر، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

 

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

 

وفي هذا الإطار أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنظيم دورة تدريبية لمده 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 يوليه الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز شباب كفر صقر لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعاً.

 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء أندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.

الشرقية حملة الأراضى الزراعية المراكز حملات

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