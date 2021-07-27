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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسهل امتحان.. علم النفس يسعد طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ.. شاهد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين طلاب الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لسهولة امتحان مادة «علم النفس والاجتماع» الذي جاء سهلاً وبسيطاً وبلا أي شكاوى وكان الوقت كافياً ومناسباً.

وأكد الطلاب، خلال حديثهم لـ«صدى البلد» أن الامتحان جاء سهلاً ومباشرًا ومن المنهج المقرر، وكان الوقت مناسباً وكافياً، للإجابة على جميع الأسئلة، ومراجعتها، مشيرين إلى أن مادة «علم النفس والاجتماع» أسهل امتحان حتى الآن. 
 

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وفي سياق متصل، لم ترصد غرفة عمليات المحافظة ، وغرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، كما لم ترصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نور الدين ، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

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التربية والتعليم الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ طلاب الثانوية العامة جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين امتحانات الثانوية

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