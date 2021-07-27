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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

يعمل رسميا في مارس المقبل.. كل ما تريد معرفته عن قطار القريات

محطة قطار القريات
محطة قطار القريات

شاهد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عرضاً مرئياً حول برنامج تطوير محطة قطار القريات الهادف إلى إعادة تأهيل الخط الحديدي، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتشغيل رحلات آمنة من وإلى محطة القريات، وأبرز الأعمال المنجزة التي شهدها برنامج تطوير محطة القريات من خلال مشروعيه الرئيسين المتمثلان في إصلاح المناطق المتضررة في الخط الحديدي بين الجوف والقريات الممتد لمسافة 320 كيلو متراً، ومشروع إنشاء ورشة صيانة خفيفة لقطار الركاب بهدف تعزيز خدمات تشغيل المحطة.


من جانبه بين نائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة (سار) المهندس عبدالله اليوسف أن المحطة ستستقبل الركاب منتصف شهر مارس من العام المقبل حسب ما أعلنه سابقاً معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية (سار) المهندس صالح الجاسر وفق خطة الشركة التشغيلية لهذه المحطة الحيوية، التي تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات بطول 1215 كيلو متراً.

 

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وأشار " اليوسف " إلى أنه سيتم إطلاق خدمات شحن السيارات لأول مره عبر الخطوط الحديدية لشبكة الشمال نظراً لما تتمتع به محافظة القريات من موقع لوجستي مهم، الذي يؤهلها للربط الفاعل إقليميا ودولياً، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة المملكة على المستويين العالمي والإقليمي، وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.

 

وأكد أمير منطقة الجوف خلال زيارته على أهمية تشغيل المحطة في الوقت المحدد ليستفيد أبناء المحافظة من خدماتها بعد استكمال أعمالها وفق معايير السلامة المطلوبة، التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين بما يسهم بتحقيق رؤية المملكة 2030.

أمير منطقة الجوف محطة قطار القريات قطار الركاب السعودية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لقاء ولي العهد السعودي

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