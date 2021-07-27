أبرزها المانجو.. ارتفاع أسعار فاكهة الصيف |تفاصيل

قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، إن محصول المانجو هذا العام تم طرحه بالأسواق بأسعار مناسبة تتراوح ما بين 30 و 35 جنيها، وهى أسعار معقولة مقارنة بماحدث لمحصول المانجو هذا العام من اصابة الأشجار بالعفن الهبابى أو التغيرات المناخية.

وأوضح "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن فاكهة الصيف مرتفعة الأسعار هذا العام مقارنة بالعام الماضى ، وذلك بسبب قلة المعروض هذا الموسم.

وأضاف "نقيب المنتجيين الزراعيين " أن بدائل المانجو متوفر بالأسواق بأسعار مناسبة مثل البطيخ والذى يمكن الاعتماد عليه لإنه فاكهة محببة لدى المصريين.

وأكد أن هناك ضعف فى القوة الشرائية بسبب الاعباء المادية التى تقع على كاهل المواطنين خلال الفترة الراهنة، موضحا أن أسعار المانجو تختلف عن العام الماضى بزيادة 10 جنيه فقط .