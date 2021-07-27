أخبار الرياضة| ساسي يوقع لـ الدحيل القطري.. الزمالك يضع اللمسات الأخيرة لضم نجم المصري.. صفقة الأهلي في خطر

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

فرجاني ساسي يجتاز الفحص الطبي في الدحيل.. ويوقع 3 مواسم

أكد تقرير صحفي، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق، وقع على عقود انضمامه إلى الدحيل القطري، 3 مواسم.

صفقة الأهلي في خطر.. عرض أوروبي لضم نجم بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز عرضا من نادي دينامو زغرب الكرواتي، لضم إبراهيم عادل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة في ضم كريم العراقي نجم المصري رسميا|خاص

اقترب نادى الزمالك بقوة من حسم صفقة كريم العراقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الرحيل يقترب .. خلاف جديد بين الأهلي وجونيور أجاى

يبدو أن أيام النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلي من الرحيل أصبحت معدودة فى ظل افتقاد اللاعب مستواه بشكل ملحوظ طوال الفترة الحالية.



شريف إكرامي يفتح النار على الساخرين من بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عدة رسائل إلى الجماهير المصرية، بشأن السخرية من أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو.



مباراة العمر..عمر عصر على موعد مع التاريخ فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو

يدخل عمر عصر نجم منتخب مصر لتنس الطاولة فى منافسة قوية غدا الأربعاء أمام الصيني لونج فى إطار لقاءات الدور ربع النهائى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 .



كايزر تشيفز يكشف حقيقة محاولة خطف صفقة ميكيسوني من الأهلي"خاص"

قال فينا مافوسا، المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حقيقة الدخول في منافسة مع النادي الأهلي، للتعاقد مع لويس ميكيسوني مهاجم فريق سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تقارير: حرب بين موسيماني وصن داونز بسبب 8 ملايين راند

كشف تقرير صحفي، عن وجود أزمة بين بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، وإدارة نادي صن داونز، بسبب 8 ملايين راند.

الإسماعيلى يحسم موقف إيهاب جلال من البقاء مع الفريق

كشف عماد سليمان المشرف العام على الكرة بنادي الإسماعيلي حقيقة تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.