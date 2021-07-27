انقاص الوزن دون حرمان.. خبيرة تغذية تجيب

مريض السمنة

شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة استبدال المياه الغازية بالمياه والعصائر الفريش، وعدم تناول الوجبات السريعة، للحفاظ على الوزن المثالي.

وتابعت "دعاء"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مريض السمنة الشاب عليه أن يتخلص من مرض السمنة ، حتى لا يعاني من الكثير من الأمراض في المستقبل، خاصة وأن الحركة تقل مع تقدم العمر، وبالتالي نسبة زيادة الوزن أكبر.

وأشار إلى أن مريض السمنة يستطيع خفض وزنه دون الحرمان من أي نوع من الطعام، ولكن من خلال تنظيم توقيت تناول الطعام، وتقليل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، من خلال تناول الأعشاب التي تقلل الشهية.





قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن الكورس العلاجى "الأون لاين" لا يتطلب من الطبيب المعالج الكشف عن حالة مريض السمنة ولكنه يستبدل بتفاصيل عن الحالة، خاصة أن المرض مجموعة من المعلومات من الممكن أن تقال عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعى.



وأضافت دعاء سهيل، خلال استضافتها مع الاعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن الطبيب المعالج لحالات السمنة يتطلب منه فهم سيكولوجية حالة المريض التى يتابعها حتى يقوم بتشخيص الحالة، وبناء عليه يرشح المادة الفعالة للمريض.



وأشارت إلى أن المعلومات التى يجمعها طبيب التغذية من مريض السمنة تتضمن السؤال عن الوزن والطول، حتى يكون الطبيب على علم بحساب الجرعات التى يرسلها ضمن كورس التغذية العلاجية لمريض السمنة، لافتة إلى أن العلاج الأون لاين بدأ منذ عام 2018 وأثبت نجاحه بشكل كبير.



يذكر أن الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، ذكرت فى تصريحات سابقة، أن أي طبيب تغذية حتى ينجح مع مريضه لابد من العمل على 3 محاور رئيسية هي “التشخيص الجيد، والتعرف على أسباب السمنة بكل مريض، وكم السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الوجبة”.

وأضافت دعاء سهيل، أن الأكل خارج السبب الرئيسي لمرضى السمنة، لذلك لابد من عمل كورس يناسب الفئة العمرية للمريض.



وأكدت ضرورة العمل على خفض السمنة بمدرسة الكميات وليس النوعيات، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال العمل على غلق شهية مريض السمنة، وبالتالي عدم منعه من تناول أي طعام، لأن غلق الشهية يُقلل ما يتناوله من طعام.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة تُزيد من الخلايا الدهنية على القلب، وهذا الأمر مضر للغاية، موضحة أن الكرش هو أخطر أنواع السمنة.

وشددت خبيرة التغذية، على ضرورة غلق شهية مريض السمنة بمادة عشبية آمنة على الصحة، حتى يستطيع مريض السمنة تقليل ما يتناوله من طعام بدون إجبار.



وتابعت أنها أطلقت مبادرات لمحاربة السمنة منها "غيرى حياتك، مصر بلا سمنة، مش هنسلم للسمنة"؛ لمنح دافع للمريض لعدم الاستسلام لمرض السمنة.



ولفتت خبيرة التغذية العلاجية والتخسيس، إلى أن دور المتابعة لاستشارى التغذية مع المريض تكون عن طريق تثبيت وزنه وتناول الأعشاب والنباتات الخضراء، ولابد من وجود استجابة للمريض بالسيطرة على شهيته.