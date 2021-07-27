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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة التضامن تكشف كواليس افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية  اشتهر كثيرا فى السنوات القليلة الماضية.

أضافت "القباج "خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن أعمال الأسر المنتجة مستمرة منذ٥٧ عام و بدأت بمجموعة صغيرة تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي سواء بالتدريب او بالأصول الإنتاجية.

 

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تدعم الصناعات الصغيرة و الحرف اليدوية و التراث و تم التنويع فى طرق التسويق بجميع المحافظات .


أكدت ،أن هذا العام قد بدأ التسويق للموبيليات و الصناعات الخشبية لمحافظة دمياط .

وتابعت ،مشروع تراثنا يتبع جهاز تنمية المشروعات و يتم من خلاله اقراض بعض الأسر المصرية .

معرض ديارنا 


افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

 

ويضم المعرض ٢٥٠ عارضا من ١٢ محافظة على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم ٨٠ عارض.

 

وشهد افتتاح المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان محمد أبوداود والفنان سامح الصريطي والفنانة فلك نور والاعلامية لميس سلامة ونجمة السوشيال ميديا اسما روؤف ونجوم الفن والمجتمع.

ديارنا معرض ديارنا وزيرة التضامن نيفين القباج اخبار التوك شو

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