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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضيتان جديدتان.. تغريم مجدي عبد الغني 200 ألف جنيه بسبب ميراث أقاربه

صدى البلد

غرمت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، الكابتن مجدى عبد الغني، في قضيتين جديدتين على خلفية قضايا الميراث مع أقاربه، بتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

كان عدد من أقارب الكابتن مجدي عبد الغني، أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة الدقي ضده، وذلك على خلفية اتهامه بالامتناع عن تسليمهم حقهم في الميراث الشرعي لهم، كما طالبوا المحكمة بتطبيق القانون.

كانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكمًا ضد مجدي عبد الغني بسبب امتناعه عن تسليم عدد من أقاربه حقوقهم في 3 قضايا حول الميراث، كانت جملة السجن فيها 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه غيابيا، وقدم مجدي عبد الغني معارضة على تلك الأحكام الغيابية، وأصدرت المحكمة قبل يومين قرارًا في إحدى القضايا بتأييد حبسه لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، وتبين أن عريضة الدعوى، التي كان قد أقامها أنور السمرجي ضد مجدي عبد الغني، لاعب الكرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، جاء فيها أن المدعى عليه، مع آخرين، امتنعوا عن إعطاء موكليه حقهم في الميراث في محطة بنزين في منطقة الوراق.

محكمة جنح الدقي جنح الدقي

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